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Стало известно, сколько на самом деле «Спартак» предложил «Галатасараю» за Кёна слухи

06 Августа 2024 • 18:13 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
11.08 20:00

Крайний защитник «Галатасарая» Деррик Кён может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Ранее в СМИ фигурировали разные суммы, которые «Спартак» якобы предлагал турецкому клубу за Кёна.

Однако по сведениям телеграм-канала «Спартак Информ», руководство «красно-белых» предложила за Кёна пять миллионов евро, но стамбульский клуб ответил отказом, так как хочет получить за игрока не меньше десяти миллионов.

Сообщается, что переговоры между сторонами поставлены на паузу, при этом интерес к защитнику есть из других стран.

В прошлом сезоне Кён провел 36 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал восемь ассистов.

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