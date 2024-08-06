Малых – о Воробьёве: «Выше для него только Европа и «Зенит»

Капитан и лидер «Оренбурга» Андрей Малых высказался о Дмитрии Воробьёве. Форвард покинул уральский клуб этим летом и присоединился к московскому «Локомотиву», за который регулярно забивает.

«Локомотив» - один из лидеров нашего чемпионата, выше только Европа и «Зенит», естественно. В целом это хороший вариант для него. Ушёл на повышение, рады за него. А мы постараемся восполнить потерю», - говорит Малых «Чемпионату».

Напомним, что в этом сезоне в рамках РПЛ Воробьёв забил за «Локо» уже три гола – по одному в каждом из туров. В прошлом сезоне в Премьер-лиге за «Оренбург» Воробьёв забил восемь голов.