Колосков ответил, можно ли считать «Спартак» претендентом на чемпионство

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о перспективах «Спартака» в текущем сезоне чемпионата России.

Специалист заявил, что пока рано короновать «Спартак», как это любят делать СМИ после несколько удачных матчей.

— Пока с серьезными соперниками «красно-белые» не встречались, поэтому «Спартак» рано называть претендентом на чемпионство, — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

По итогам трех сыгранных туров «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав шесть очков.

В ближайшем туре «красно-белые» примут «Ахмат». Игра пройдет 11 августа, начало — в 20:00 по мск.