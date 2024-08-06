Силкин: «ЦСКА Николича стал играть острее»

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин сравнил московский ЦСКА при Марко Николиче и при бывшем главном тренере клуба Владимире Федотове.

«ЦСКА под руководством Николича стал играть острее. Полагаю, это связано с новым тренером. Команда стала создавать больше моментов, играть остро, соперники за ними не успевают. Очень приятное впечатление», - говорит Силкин с Legalbet.

Напомним, Николич встал у руля ЦСКА этим летом. В трёх турах нового сезона РПЛ у клуба две победы и одна ничья, семь очков и место в верхней части турнирной таблицы. До окончания прошлого сезона тренером ЦСКА был Владимир Федотов.