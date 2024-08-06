«Крылья» получили предложение по Рахмановичу с Ближнего Востока

Шансы форварда самарских «Крыльев Советов» Амара Рахмановича на переезд в Саудовскую Аравию резко увеличились.

Как сообщает Sport24, саудовский клуб сделал «Крыльям» конкретное предложение по переходу игрока. Теперь дело за менеджментом «Крыльев», а также самим боснийцем.

Transfermarkt оценивает нападающего в 2,5 млн евро. Форвард пока что восстанавливается от травмы. Кстати, контракт игрока с «Крыльями» действует до лета 2025 года.

Напомним, что «Крылья» проиграли все четыре официальных матча в новом сезоне. Клуб проиграл три раза в Премьер-лиге и один раз – в Кубке России.