Назван главный созидатель в текущем сезоне РПЛ

Стало известно, какой футболист является лучшим в плане созидания в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

Как сообщат телеграм-канал Opta Sports, главный созидатель на данный момент — полузащитник московского «Динамо» Бителло. По данным источника, бразильский хавбек сделал 16 передач под удар. По этому показателю он с отрывом опережает игрока «Локомотива» Алексея Батракова, у которого 11 подобных передач.

Кроме того, Бителло является лучшим в РПЛ по созданным голевым моментам (4), отмечает источник.

В нынешнем сезоне чемпионата России Бителло провел три матча, в которых оформил четыре ассиста.