Тольяттинский «Акрон» арендовал игрока самарских «Крыльев Советов» Владимира Хубулова. Об этом сообщают соцсети «крылышек». Арендное соглашение заключено до конца текущего сезона.

Хубулов оказался в «Крыльях» в июле 2022 года. За проведённое время в самарской команде он 35 раз вышел на поле, забил соперникам три гола и отдал одну голевую передачу.

Напомним, что «Акрон» с этого сезона играет в РПЛ. По итогу первых трёх туров коллектив набрал три очка. В турнирной таблице лиги у «Акрона» на данный момент 10-е место. «Крылья» с абсолютным нулём очков замыкают таблицу, идя на 16-м месте.