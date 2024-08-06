Абена прилетел в Москву — защитник интересен «Спартаку»

Центральный защитник «Ференцвароша» Минти Абена прибыл в столицу России. Об этом сообщает телеграм-канал «Хроники «Спартака».
При этом источник отметил, что ему еще необходимо перепроверить данную информацию.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович настаивает на покупке 29-летнего футболиста. При этом отмечалось, что спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал сомневается в целесообразности трансфера.
В сезоне-2023/24 Абена принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забил три гола и сделал одну голевую передачу.
Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в один миллион евро.
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