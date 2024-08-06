Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о старте «Краснодара» в новом розыгрыше чемпионата России.

- Мне кажется, «Краснодар» как заканчивал прошлый чемпионат, за исключением двух последних туров, так и начинает новый. Куда-то пропала агрессия в атаке. Как-то меньше мы видим быстрых атак, в основном только контроль мяча. Может, руководство ставило на усиление атаки, но ребята, которых взяли в команду, пока себя не оправдывают. Ждём, когда Кордоба наконец уже прочно вольётся в игру и будет делать на поле то, что он делал в предыдущем сезоне. Тогда атака должна стать острее у «Краснодара». А пока, конечно, печаль, – отметил Шипицин.

В трёх первых турах РПЛ «быки» набрали три очка, а в следующем сыграют с московским ЦСКА.