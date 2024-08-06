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Щербаченко: «Маркиньос не «левый» футболист» эксклюзив

06 Августа 2024 • 17:05 Комментировать

Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выступление московского «Спартака» в чемпионате России. В трёх турах Премьер-лиги «красно-белые» набрали шесть очков.

- В начале чемпионата у «Спартака» благоприятный календарь. «Оренбург» тоже не топ-команда российского футбола. «Спартак» имеет сейчас возможность не на своём максимум набирать очки, стабилизировать состав и игру. Это получается у «Спартака» вопреки тому прогнозу, что я давал на основании предыдущего опыта Станковича.

Специалисты, хорошо знающие Маркиньоса, отмечают, что он техничный игрок группы атаки, что это хорошее приобретение для «Спартака». Он не «левый» футболист. Но ему ещё надо вписаться в командную игру и доказать свою состоятельность.

То, что «Спартак» играет с большим преимуществом и серьёзной результативностью, вызывает уважение. Видно хорошую атмосферу на скамейке. То, что Станкович индивидуально много общается с игроками, для меня тоже удивительно.

При этом есть вопросы по обороне. Всё-таки у ворот «Спартака» возникают моменты вследствие очевидных ошибок. Даже «Крылья Советов» могли забить и немножко вернуться в игру. Но проблемы в обороне есть у многих команд. Пока на фоне этих соперников можно сказать, что «Спартак» выздоравливает.

Далекоидущие выводы делать сейчас нельзя. Во-первых, прошло мало туров. Во-вторых, картина в таблице будет проясняться, когда большие клубы станут встречаться между собой, – сказал Щербаченко.

В четвёртом туре РПЛ «Спартак» 11 августа сыграет дома с грозненским «Ахматом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фёдор Щербаченко Маркиньос ещё теги
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