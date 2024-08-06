Семак ответил, будет ли в «Зените» новый форвард

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном подписании нового центрального нападающего текущим летом.

— Посмотрим, будет ли новый нападающий. Не все от нас зависит, — цитирует Семака «Чемпионат».

На протяжении длительного времени в СМИ обсуждался возможный трансфер форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит». Однако накануне появилась информация, что переговоры между сторонами зашли в тупик.

В настоящий момент Соболев отстранен от занятий с основным составом «Спартака» и тренируется по индивидуальной программе.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в семь с половиной миллионов евро.