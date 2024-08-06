Песьяков — о третьем голе «Спартака»: Это привоз «Крыльев Советов»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков прокомментировал третий пропущенный гол в матче со «Спартаком».

Напомним, Эсекьель Барко отобрал мяч у Максима Витюгова в штрафной площади самарцев и покатил на Манфреда Угальде, который отправил мяч уже в пустые ворота.

«Третий гол «Спартака» — привоз? Да, но давайте не будем переходить на личности. Просто не правильно принятое решение», — приводит слова Песьякова «Чемпионат».

Игра третьего тура Российской премьер-лиги завершилась крупным поражением «Крыльев Советов» от «Спартака» со счетом 0:3.

В следующем туре подопечные Игоря Осинькина примут дома воронежский «Факел».