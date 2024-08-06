Маркиньос раскрыл, что Станкович сказал ему перед дебютом за «Спартак»

Вингер «Спартака» Маркиньос поделился комментарием после своего дебютного матча за «красно-белых».

В третьем туре чемпионата России «Спартак» разгромил «Крылья Советов». Маркиньос появился на поле в перерыве, но голевыми действиями не отметился.

«Перед дебютом Станкович сказал мне: «Давай, Марки, удачи тебе. Наслаждайся и вкалывай». Он заряжает меня перед каждой игрой, мне это нравится», — цитирует Маркиньоса «Матч ТВ».

Футболист добавил, что ему не так важно, как он проявил себя в первой игре, для него важнее, что «Спартак» победил.

Следующим соперником команды Станковича станет грозненский «Ахмат».