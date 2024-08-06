«Непонятно, кто остановит «Зенит» — Песьяков

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«У «Зенита» чувствуется какая-то уверенность, запас прочности. Такая у них команда сейчас. Пока непонятно, кто их остановит. Надежда на «Динамо», — заявил Песьяков Legalbet.

По итогам трех сыгранных туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав девять очков. Такое же количество баллов в копилке «Динамо».

Стоит сказать, что «Зенит» и «Динамо» — единственные команды, идущие без потерь в нынешнем сезоне. 10 августа они проведут очный поединок в рамках четвертого тура чемпионата России.