Никита Чернов рассказал, с кем можно сравнить стандарты Барко

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился комментарием о новичке команды Эсекьеле Барко.

«Барко по исполнению стандартов можно сравнить с Русланом Литвиновым. Если серьезно, то Барко, конечно, отличный исполнитель, хорошо подает», — приводит слова Чернова Legalbet.

Напомним, 25-летний аргентинец присоединился к «Спартаку» в конце июля. В настоящий момент у Барко три выхода на поле в футболке «красно-белых», один забитый мяч и одна голевая передача.

Следующий матч «Спартака» состоится 5 августа. В этот день подопечные Деяна Станковича примут «Ахмат» в рамках четвертого тура чемпионата России.