Никита Чернов: Надеюсь, что после ПАОКа Чалов перейдёт в более сильную лигу

Воспитанник ЦСКА Никита Чернов, выступающий за «Спартак», прокомментировал отъезд форварда Фёдора Чалова в ПАОК.

— Пожелал ему удачи. Жду от него голов в Греции. Надеюсь, что потом Чалов перейдет в более сильную лигу, а ПАОК станет для него трамплином, — цитирует Чернова «Матч ТВ».

Напомним, текущим летом Чалов покинул ЦСКА и подписал трехлетний контракт с ПАОКом. Дебют россиянина за греческий клуб может состояться уже сегодня, 6 августа.

Ранее сообщалось, что Чалов попал в заявку греческой команды на предстоящий матч отборочного турнира Лиги чемпионов.

Игра третьего раунда «Мальмё» - ПАОК должна будет стартовать в 20:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна здесь.