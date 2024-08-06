Колыванов: Нужно посмотреть на «Спартак» в матчах с серьёзными соперниками

Экс-игрок «Спартака» Игорь Колыванов поделился комментарием об игре «красно-белых» под руководством Деяна Станковича.

Специалист заявил, что нужно посмотреть на «Спартак» в матчах против более статусных соперников, ведь «Крылья Советов» переживают не лучшие времена.

Напомним, в третьем туре Российской премьер-лиги «красно-белые» разгромили самарский коллектив со счетом 3:0.

— Надеемся, что «Спартак» при Станковиче будет прогрессировать и показывать хорошую игру, — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

После трех туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков.