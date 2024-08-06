Казахстанский вингер Максим Самородов сменил «Актобе» на «Ахмат». Об этом сообщает официальный телеграм-канал грозненского коллектива.

22-летний Самородов — воспитанник «Актобе». За основную команду он провел 120 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и стал автором 19 результативных передач.

— Приветствуем Максима в нашем дружном коллективе и желаем удачи! — написала пресс-служба клуба.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, покупка Самородова обошлась «Ахмату» в один миллион евро.

После трех стартовых туров подопечные Магомеда Адиева занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка.