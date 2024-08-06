Жирков оценил трансферную стоимость Глушенкова в 200 млн евро

Экс-игрок «Зенита» Юрий Жирков ответил на вопрос, какова реальная стоимость нападающего петербуржцев Максима Глушенкова на данный момент.

«Надо смотреть на ценник на Transfermarkt. Если сравнивать с Мудриком, которого купили за 100 миллионов евро, тогда Глушенков стоит 200 миллионов (смеется)», — заявил Жирков «РБ Спорту».

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, забил восемь голов и записал в свой актив один ассист.

Трудовой договор игрока с «Зенитом» рассчитан до 2028 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость 25-летнего нападающего в 11 млн евро.