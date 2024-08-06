РФС отказал Федотову в иске к ЦСКА о выплате 200 миллионов рублей

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов получил отказ от Российского футбольного союза.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 57-летний специалист подал иск к ЦСКА о выплате 200 миллионов рублей за досрочное расторжение трудового соглашения.

Как утверждает телеграм-канал «Мутко Против», Федотов получил отказ. Однако на этом российский тренер не собирается останавливаться и намерен обратить в CAS, отметил источник.

CAS — это спортивный арбитражный суд, который занимается разрешением спорных вопросов.

Федотов возглавлял ЦСКА с 2022 по 2024 год. Текущим летом клуб принял решение уволить тренера, пригласив на его место Марко Николича.