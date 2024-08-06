Литвинов: Соболев не говорил, что хочет в «Зенит»

Хавбек «Спартака» Руслан Литвинов опроверг информацию о словах Александра Соболева, что тот хочет играть за «Зенит».

Ранее сообщалось, что Соболев объявил всей команде о своем желании уйти в «Зенит», после чего был отстранен от тренировок с основой.

«Он не говорил это. Это внутренняя кухня, и я не буду ее раскрывать. Будет ли достаточно извинений для возвращения? Посмотрим», — цитирует Литвинова «Чемпионат».

После трех туров «Спартак» идет на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Деяна Станковича шесть очков.

Следующим соперником «красно-белых» в РПЛ станет «Ахмат»

Литвинов ответил, может ли «Спартак» обратно принять Соболева