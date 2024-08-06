Литвинов ответил, может ли «Спартак» обратно принять Соболева

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился комментарием о ситуации с форвардом команды Александром Соболевым.

Литвинов заявил, что видит Соболев практически каждый день.

«Ему тяжело, он индивидуально тренируется на базе. Но не знаю, приезжает ли на игры «Спартака». Примем ли его в команду? Почему нет? Это наш игрок», — приводит слова Литвинова «Чемпионат».

Напомним, в текущем сезоне Соболев принял участие только в матче первого тура чемпионата России с «Оренбургом», после чего клуб решил отстранить игрока от основной команды из-за возможного трансфера в «Зенит».