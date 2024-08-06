Бонгонда: «Если мы проиграем один матч, то это может сбить наш курс»

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда высказался о результатах команды на старте сезона.
Напомним, с учетом Кубка России «Спартак» одержал три победы в четырех матчах.
Бонгонда заявил, что «Спартак» должен сохранять настрой на каждый поединок.
— Потому что каждая игра важна и, если мы проиграем один матч, то это может сбить наш курс, — цитирует Бонгонду «Чемпионат».
В текущем сезоне Бонгонда принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги и записал на свой счет одну результативную передачу.
В четвертом туре РПЛ «Спартак» примет дома «Ахмат». Игра пройдет 11 августа, начало — в 20:00 по мск.
Бан пользователя