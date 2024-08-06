Масалитин признался, что ему тревожно за оборону ЦСКА

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин высказался об игре «армейцев» в обороне.

Эксперт заявил, что один пропущенный гол в трех играх — это следствие невысокого уровня соперников. Однако даже в этих матчах у ЦСКА были проблемы, где им просто сопутствовала удача, считает Масалитин.

— В какой-то степени тревожно за оборону ЦСКА. Ведь в ней собраны не новые футболисты, а сыгранные исполнители, которые должны понимать друг друга с полувзгляда, — цитирует Масалитина Vprognoze.

На данный момент команда Марко Николича находится на третьей позиции в чемпионате России, имея в своей копилке семь баллов.