Тарханов: «Спартак» раскрепостился»

Экс-тренер «Спартака» Александр Тарханов высказался об игре «красно-белых» под руководством Деяна Станковича.

По мнению Тарханова, «Спартак» стал надежнее действовать в обороне и хорошо играть в атаке. При Станковиче раскрылся Угальде, который при Абаскале не мог забить, заявил эксперт.

— Видны идеи нового тренера. Он разобрался с составом. Определил, кто будет выходить в стартовом составе, а кто – на замену. И вся команда раскрепостилась, — приводит слова Тарханова Vprognoze.

После трех туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков.