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Деменко: Отсутствие Соболева пошло Угальде на пользу эксклюзив

06 Августа 2024 • 13:36 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Крылья Советов

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Крыльями Советов» в матче 3-го тура РПЛ, а также поделился впечатлениями о новичках «красно-белых». 

- Как вам игра «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»?

- Я не ожидал, что так легко москвичи разберутся с «Крыльями Советов». По игре команда Станковича показала хороший футбол.

- Насколько перспективна связка Барко – Угальде? Кажется, у них уже возникла какая-то химия.

- Тут надо отдать должное Станковичу. Он сам говорил, что для Угальде важно доверие. Где-то надо его обнять, где-то поговорить с ним. Станкович сам прошел это все, как игрок. Мы видим, как в коллективе отмечают голы, когда тренер бежит к ребятам, и они обнимаются. Это важный фактор команды. Тренер так создает сплоченный коллектив. 

- Получается, что отсутствие Соболева идет Угальде на пользу, ведь он получает больше доверия?

- Конечно. Так и есть.

- Барко в матче с «Крыльями Советов» пробил очередной штрафной и на этот раз чуть не дотянул до гола - попал в штангу. Теперь это главный исполнитель стандартов в команде?

- Мы видим, что Барко сразу подходит к мячу, в случае назначения штрафного. Он, видимо, действительно хорош в этом компоненте.

- По Маркиньосу сделали какие-то выводы?

- Пока нет. Понятно, что он в эмоциях, но пока рано говорить. Нужно время, чтобы понять футболиста. Хотя бы туров пять.

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- После матча Станкович сказал, что «Спартак» постепенно обретает новый стиль. Вы это видите, и что это за стиль?

- На фоне матча с «Крыльями Советов», я увидел, что спартаковцы стали больше открываться под мяч. Появилось больше свободных зон, в том числе и для контроля мяча. По сравнению с матчем в Оренбурге, это была уже другая игра. Моменты со вскрытием обороны соперника, передачами мяча вперед говорят о том, что все футболисты задействуются в атакующей игре. 

- Потенциал «Спартака» растет?

- Надо смотреть, как команда будет играть против ЦСКА, «Зенита» и других топов. Тогда мы примерно поймем, на что способен нынешний состав. Но «Спартак» в любом случае будет бороться за медали. 

- «Крылья Советов» - главный аутсайдер РПЛ, учитывая, что в трех турах не набрал очков?

- Рано делать выводы. У них актуален вопрос психологии. Команда не может выиграть, что создает давление на футболистов. Осинькин ищет варианты. Но самарцы еще покажут свой футбол.

Елена Григорьевская

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