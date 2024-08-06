Мостовой: «Абаскаль — это чудик, чудила»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался после крупной победы «красно-белых» над «Крыльями Советов».

Игра третьего тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 3:0.

— Если раньше после игры «Спартака» мы говорили о том, что сказал или что сделал Абаскаль… Ну Абаскаль — это чудик, чудила, то сейчас мы будем говорить на футбольном языке. «Спартак» выиграл, он обязан был выиграть, — сказал Мостовой на видео, которое он опубликовал в своем телеграм-канале.

Эксперт уверен, что в следующем туре «Спартак» обыграет «Ахмат».

На данный момент «красно-белые» занимают пятое место в РПЛ, набрав шесть очков.