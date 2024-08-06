Батраков и Глушенков — в символической сборной 3-го тура РПЛ

5 августа завершился третий тур Российской премьер-лиги.

Официальный телеграм-канал телеканала «Матч Премьер» представил символическую сборную по итогам минувшего тура. В ней ожидаемо оказался Максим Глушенков, оформивший хет-трик в матче с «Ростовом», а также Алексей Батраков, которому удалось сделать три ассиста в игре с «Ахматом».

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Андрей Лунёв («Динамо» Москва).

Защитники: Данил Круговой, Игорь Дивеев (оба – ЦСКА), Жерзино Ньямси, Игорь Самошников (оба – «Локомотив»).

Полузащитники: Алексей Батраков («Локомотив»), Иван Обляков (ЦСКА), Эсекьель Барко («Спартак»).

Нападающие: Манфред Угальде («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Максим Глушенков («Зенит»).