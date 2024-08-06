Барко: «Очень важно побеждать в каждом матче»

Аргентинский хавбек «Спартака» Эсекьель Барко поделился комментарием о последних результатах команды.

— Очень важно побеждать в каждом матче. Нам удалось выиграть в трех последних. Надеемся так продолжить, — приводит слова Барко «Спорт-Экспресс».

В третьем туре чемпионата России «Спартак» одержал крупную победу над «Крыльями Советов» (3:0) и с шестью очками переместился на пятое место в турнирной таблице.

В рамках четвертого тура «красно-белые» сыграют на своем поле с «Ахматом». Поединок пройдет в воскресенье, 11 августа. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.