Барко: Мне комфортно с Угальде, это топовый игрок

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко высказался о взаимодействии с нападающим команды Манфредом Угальде.

— Он топовый, отличный игрок. Нужно и дальше отдавать ему мячи, чтобы он превращал их в голы. Мы с ним много общаемся на поле и за его пределами. Мне с ним комфортно, — приводит слова Барко «Спорт-Экспресс».

В третьем туре Российской премьер-лиги «Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счетом 3:0. Автором двух забитых мячей стал Угальде, а Барко отметился результативной передачей.

Стоит сказать, что 22-летний Угальде забил уже четыре гола в трех прошлых играх.

Следующим соперником команды Деяна Станковича станет «Ахмат».