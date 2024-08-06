Четыре разгрома, перфомансы Глушенкова и Батракова: чем нас порадовал 3-й тур чемпионата России

Третий тур Российской премьер-лиги получился очень событийным. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» знакомит вас со всеми результатами минувшего тура отечественного чемпионата.

«Акрон» – «Динамо» (0:2)

Наверное, в первом матче нового тура все ожидали увидеть много забитых мячей, в том числе и со стороны «Акрона», ведь в стартовых играх команда показала хорошую атакующую игру. Однако первый мяч был пропущен очень быстро. Автором гола стал Константин Тюкавин, который наконец-то смог забить дебютный гол в новом сезоне. В середине второго тайма окончательный счёт установил Гладышев.

«Зенит» – «Ростов» (5:0)

Матч имени Максима Глушенкова! Три забитых мяча и одна результативная передача помогли «Зениту» разгромить «Ростов» со счётом 5:0. Подопечные Сергея Семака сделали серьёзную заявку на чемпионство, ведь команда Валерия Карпина считается одной из самых организованных в РПЛ. Однако «Зенит» практически не ощутил никакого сопротивления. При этом после матча Карпин заявил, что ему понравилась игра «Ростова», ведь почти все голы не вытекали из логики встречи, просто «Зенит» в очередной раз реализовал всё, что создал, и даже больше. Стоит признать, что доля правды в словах Карпина есть.

«Рубин» – «Химки» (2:3)

Два пенальти, пять голов и волевая победа «Химок» в самом конце матча — вот что нам подарила данная встреча. Стоит сказать, что команды показывали примерно равную игру, и каждый мог стать победителем, но в этот день удача оказалась на стороне химчан.

ЦСКА – «Оренбург» (5:1)

Уже в первом тайме ЦСКА накидал «Оренбургу» три мяча, пропустив при этом один раз. Остальные два гола были забиты во второй половине встречи. Дублем отметился Игорь Дивеев, который редко радует поклонников результативными действиями, но в этом сезоне он забил уже во втором матче подряд. По игре «Оренбург» ничего не смог противопоставить мощнейшему ЦСКА Марко Николичу. Кажется, что в этом году борьба за медали будет очень интересной, а, возможно, мы снова увидим чемпионскую гонку.

«Факел» – «Краснодар» (0:0)

Наверное, команды заслуживали того, чтобы не завершить матч без забитых мячей. Несмотря на небольшое количество моментов, на свой гол «Краснодар» наиграл, а «Факел» даже забил, но мяч был отменён после просмотра VAR. В целом игра получилась скучной — «быки» пытались контролировать мяч, но плотная оборона «Факела» не оставляла свободного пространства. В данном матче подопечные Игоря Черевченко заслужили набрать первое очко в чемпионате, а вот у Мурада Мусаева серьёзные проблемы. Его команда в третий раз подряд сыграла вничью и сейчас находится в шаге от зоны стыковых матчей.

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«Ахмат» – «Локомотив» (0:5)

Если разгром «Зенита» был имени Максима Глушенкова, то победа с крупным счётом добыта усилиями 19-летнего Алексея Батракова. Молодое дарование «Локомотива» оформило четыре голевых действия — гол плюс три ассиста. Стоит отметить, что две результативные передачи Батраков сделал в стиле Александра Головина с углового.

Честно сказать, вряд ли кто-то ожидал такой лёгкой победы «Локомотива», ведь обычно в Грозном всем командам тяжело играть. Наверное, здесь повлиял фактор быстрого гола.

«Динамо» Махачкала – «Пари НН» (0:1)

Об этом матче можно сказать только одно — Ян Бобровский. Именно этот специалист был главным арбитром встречи и стал главным действующим лицом поединка. Многие решения Бобровского были спорными, а закончилось всё удалением игрока «Динамо» и неоднозначным пенальти, который повлиял на исход матча. Несмотря на это, стоит поздравить «Пари НН» с первыми очками в сезоне.

«Спартак» – «Крылья Советов» (3:0)

А вот подопечных Игоря Осинькина поздравить пока нельзя. После трёх туров «Крылья Советов» — единственная команда, которая осталась без набранных очков в РПЛ.

При этом мы можем в очередной раз похвалить «Спартак», ведь «красно-белые» в третий раз подряд забили три мяча, а также одержали вторую крупную победу кряду. Команда Деяна Станковича снова плела паутину в атаке и неплохо действовала в обороне. Манфред Угальде впервые оформил дубль в «Спартаке», а Эсекьель Барко записал в свой актив первую голевую передачу.

«Спартак» продолжает двигаться за группой лидеров и в следующем туре может вплотную приблизиться к ним, если одолеет «Ахмат», а «Зенит» поделит очки с московским «Динамо».

Дмитрий Миляев