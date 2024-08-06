Бушманов высказался, сможет ли Барко стать новым лидером «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Крыльями Советов» в матче третьего тура РПЛ.

- Как вам игра «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»?

- Уверенная победа. Все по делу.

- Насколько перспективна связка Барко – Угальде? Кажется, у них уже возникла какая-то химия.

- Да. Ребята неплохо смотрятся в последних встречах. Видно, что они хорошо понимают друг друга. Барко – качественное приобретение. С его появлением игра «Спартака» поменялась, в первую очередь в развитии атак, в их организации.

- Барко пробил очередной штрафной и на этот раз чуть не дотянул до гола - попал в штангу. Теперь это главный исполнитель стандартов в команде?

- Судя по всему, да. Он умеет хорошо исполнять штрафные. В Барко вообще есть задатки лидера. С первого матча он без всяких раскачек показал, что умеет играть в футбол, и в нем есть эти лидерские качества. Он берет на себя игру, все время просит мяч.

- Мы видим, как Угальде раскрывается по-новому. Получается, отсутствие Соболева идет ему на пользу?

- В целом если смотреть на последний матч с «Крыльями Советов», в атаке и середине поля сейчас все ребята подвижные, быстрые, мобильные. Мне даже трудно представить Соболева в такой конфигурации. В эту игру ему сложно было бы вписаться.

- По Маркиньосу сделали какие-то выводы?

- Первые впечатления положительные. Мне он понравился. Видно, что футболист обученный, дисциплинированный. Это тоже усиление для «Спартака».

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- И Угальде, и Барко, и Маркиньос маленького роста. Не видите в этом проблемы?

- За верховые мячи в штрафной могут бороться высокие защитники. Пока не вижу проблем. «Крыльям» не удалось использовать преимущество в росте «на втором этаже». Сегодня вообще не так много больших футболистов в командах. В том же «Зените», например. В основном ребята небольшого роста, быстрые и техничные.

- После матча Станкович сказал, что «Спартак» постепенно обретает новый стиль. Вы его видите?

- Команда мобильная, быстрая, подвижная. Играет, в основном, низом. В принципе контроль мяча и доминирование пытались применять и раньше, но сейчас подбор футболистов под это лучше подходит. Но надо смотреть дальше. Пока динамика положительная. Надеюсь, игра будет совершенствоваться. Но даже сейчас интересно смотреть на игру команды.

- «Крылья Советов» - главный аутсайдер РПЛ, учитывая, что в трех турах не набрал очков?

- Не думаю. И по составу, и по игре команда должна быть выше середины таблицы. Старт получился неудачным, но я уверен, что самарцы выправят ситуацию.

Елена Григорьевская