​Станкович: «Мы будем играть ещё лучше»

Сербский наставник московского «Спартака» Деян Станкович заверил болельщиков, что со временем московский клуб будет играть ещё лучше. Он подчеркнул недочёты в нынешней игре команды, заявив, что футболисты недостаточно сконцентрированы на протяжении всего матча - в частности, во вчерашней игре с самарскими «Крыльями Советов».

- Мне бы хотелось, чтобы моя команда на протяжении всех 90 минут действовала организованно и не допускала свободного пространства, как у нас иногда случалось после 70-й минуты сегодня. Мы будем играть еще лучше, в этом нам помогут победы, - цитирует слова Станковича Газета.ru.