Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов: «Я выяснил всю историю про Соболева, «Спартак» и «Зенит»

06 Августа 2024 • 11:14 Комментировать

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о новости по поводу трансфера нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит».

«Я выяснил от источника, который рассказал мне всю историю про Соболева. Когда пришел Станкович в «Спартак», он сказал: «Вы знаете, к моей модели Соболев не подходит», - передает слова комментатора «РБ Спорт».

После этого заявления, как рассказал Орлов, «Зенит» решил предпринять попытку подписать форварда и назначил сумму. Однако «Спартак» потребовал за российского футболиста в три раза больше от предложенных денег. В Санкт-Петербурге заявили, что не будут платить такую сумму.

Ранее было объявлено, что Соболева отстранили от тренировок с первой командой «Спартака».

Генич назвал причину, почему Галицкий не уволит Мусаева

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 3
🤑 2
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Геннадий Орлов Александр Соболев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты В «Реале» поражены Гюлером Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» в матче с «Барселоной» «Спартак» решил продать нападающего В клубе РПЛ заявили о желании подписать Дзюбу «Реал» расстанется с восходящей звездой Ринат Билялетдинов ответил, почему Глушенков не пригодился «Спартаку» Промес обратился к «Спартаку» перед матчем с «Крыльями» Тренер «Барселоны» Флик прокомментировал победу над «Реалом» Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону»
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Анчелотти назвал игрока, которого не хватает «Реалу» Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Где смотреть футбол в России в новом сезоне Два игрока не хотят уходить из «Барселоны» Глушенков — следующий российский футболист, который уедет в Европу: выбираем возможный клуб игроку за пределами России
Спортивные новости
США больше не лидер: Какая страна занимает первое место на Олимпиаде На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Новак Джокович впервые в своей карьере выиграл «золото» Олимпийских игр Умар Нурмагомедов единогласным решением судей победил Сэндхагена Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Августа
11:37 · Россия. Премьер-лига
​Станкович: «Мы будем играть ещё лучше»
11:05 · Россия. Премьер-лига
​Деменко: «Ещё рано сравнивать Барко с Промесом»
11:02 · Россия. Премьер-лига
Широков сделал заявление по конфликту Карпина и Глушенкова 1
10:52 · Россия. Премьер-лига
Генич назвал причину, почему Галицкий не уволит Мусаева
10:37 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда высказался о слухах про «Барселону»
09:43 · Россия. Премьер-лига
​Радченко: «План Карпина не сработал»
00:21 · Россия. Премьер-лига
Латышонок – самый надёжный голкипер РПЛ в новом сезоне
05 Августа
23:22 · Россия. Премьер-лига
Гендир «Крыльев Советов»: «С удовольствием рассмотрим вариант с Гладышевым»
23:06 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Песьяков убивает «Крылья Советов»
22:52 · Россия. Премьер-лига
Угальде: «Я обрёл уверенность, и вся команда обрела уверенность»
22:44 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Семак нашёл правильную позицию для Глушенкова»
22:41 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Спартак» сыграл на такой скорости, на которую мы не могли до конца ответить»
22:39 · Россия. Премьер-лига
Митай может перейти из «Локомотива» в «Нант» слухи
22:33 · Россия. Премьер-лига
Станкович рассказал о напутствии от Романцева
22:28 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» выиграл последние девять домашних матчей РПЛ против «Крыльев»
22:21 · Россия. Премьер-лига
Угальде признан лучшим игроком матча «Спартак» - «Крылья Советов»
22:08 · Россия. Премьер-лига
«Крылья» установили клубный антирекорд
22:01 · Россия. Премьер-лига
Барко повторил достижение Мовсисяна 11-летней давности
21:41 · Россия. Премьер-лига
Таранов пожелал Дивееву уехать в Европу после этого сезона
21:28 · Россия. Премьер-лига
«Крылья» третий матч кряду в РПЛ пропускают два и более гола – клубный антирекорд
21:23 · Россия. Премьер-лига
Алексей Сафонов: «Шалимов – перспективный вариант для «Краснодара» 2
21:20 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» громит «Крылья Советов» после дубля Угальде
21:16 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Краснодар» с Кордобой и без – это разные команды»
21:11 · Россия. Премьер-лига
Маркиньос дебютировал за московский «Спартак»
21:00 · Россия. Премьер-лига
Три матча подряд в РПЛ «Крыльям» забивают их бывшие игроки
Все новости
Рекомендуем