Орлов: «Я выяснил всю историю про Соболева, «Спартак» и «Зенит»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о новости по поводу трансфера нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит».

«Я выяснил от источника, который рассказал мне всю историю про Соболева. Когда пришел Станкович в «Спартак», он сказал: «Вы знаете, к моей модели Соболев не подходит», - передает слова комментатора «РБ Спорт».

После этого заявления, как рассказал Орлов, «Зенит» решил предпринять попытку подписать форварда и назначил сумму. Однако «Спартак» потребовал за российского футболиста в три раза больше от предложенных денег. В Санкт-Петербурге заявили, что не будут платить такую сумму.

Ранее было объявлено, что Соболева отстранили от тренировок с первой командой «Спартака».

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