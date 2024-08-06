​Деменко: «Ещё рано сравнивать Барко с Промесом»

Экс-футболист московского «Спартака» Максим Деменко порассуждал на тему сравнений новобранца «красно-белых» Эсекьеля Барко с Куинси Промесом, бывшей звездой клуба. По мнению Деменко, сейчас ещё рано проводить такие сравнения, он считает их неуместными.

- Пока рано делать выводы о нем. Промес в «Спартаке» находился очень долгое время. А Барко провел пока несколько игр за красно-белых, - цитирует слова Деменко betonmobile.ru.

После трёх туров российского чемпионата у московского клуба шесть очков. В следующем туре «Спартаку» предстоит сыграть с грозненским «Ахматом».