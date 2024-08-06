Широков сделал заявление по конфликту Карпина и Глушенкова

Экс-футболист «Спартака» и ЦСКА Роман Широков высказался о конфликте между главным тренером сборной России Валерием Карпиным и полузащитником «Зенита» Максимом Глушенковым.

«Это вопрос к главному тренеру, окажется ли Глушенков в сборной после таких результатов на старте сезона. Я не понимаю, когда личные амбиции ставят выше интересов национальной команды», - приводятся слова Широкова на страницах «Чемпионата».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Глушенков сыграл три поединка за петербургскую команду. 25-летний полузащитник записал на свой счет шесть забитых мячей и одну голевую передачу.