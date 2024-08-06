Генич назвал причину, почему Галицкий не уволит Мусаева

Футбольный комментатор Константин Генич считает, что Мурад Мусаев продолжит работать на посту главного тренера «Краснодара». После трех туров Премьер-лиги «быки» набрали всего три очка.
«Отставки Мусаева не будет ни в ближайшую неделю, ни в ближайший месяц. Потому что Сергей Николаевич ни за что не признает свою ошибку с назначением Мусаева», - высказался Генич в эфире «Коммент.Шоу».
«Краснодар» стартовал в чемпионате России с трех ничьих подряд. Подопечные Мусаева занимают 12-е место в турнирной таблице. Следующий матч РПЛ «быки» проведут на домашнем стадионе с московским ЦСКА.
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