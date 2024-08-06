Бонгонда высказался о слухах про «Барселону»

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался о слухах, которые связывали его с переходом в каталонскую «Барселону». Напомним, форвард ранее выступал в чемпионате Испании в составе «Кадиса» и «Сельты».

«Не думаю о «Барселоне». Я тоже это видел. Насколько я знаю, остаюсь в «Спартаке». Я счастлив быть здесь», – цитирует Бонгонду Sport 24.

28-летний Бонгонда в трёх турах нового розыгрыша Российской премьер-лиги отметился одной результативной передачей. В прошлом сезоне нападающий записал на свой актив семь голов и два ассиста в чемпионате.

Бонгонда перешёл в «Спартак» прошлым летом из «Кадиса».