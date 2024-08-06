Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что в ближайшее время может произойти отставка главного тренера команды Мурада Мусаева.

«Я думаю, Сергей Николаевич [Галицкий] не очень доволен сложившейся ситуацией в команде, в чемпионате. Всё возможно.

Меня разочаровывает «Краснодар», это не та команда, которая играла в прошлом сезоне. Всё-таки мы видим, что у команды что-то не получается», — сказал Деменко.

40-летний Мусаев весной 2024 года сменил на посту главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича после конфликта серба с руководством «быков». После трёх туров «Краснодар» сыграл все три матча вничью и с тремя очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.