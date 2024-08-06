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Экс-игрок «Краснодара» высказался о возможной отставке Мусаева эксклюзив

06 Августа 2024 • 13:35 Комментировать

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что в ближайшее время может произойти отставка главного тренера команды Мурада Мусаева.

«Я думаю, Сергей Николаевич [Галицкий] не очень доволен сложившейся ситуацией в команде, в чемпионате. Всё возможно.

Меня разочаровывает «Краснодар», это не та команда, которая играла в прошлом сезоне. Всё-таки мы видим, что у команды что-то не получается», — сказал Деменко.

40-летний Мусаев весной 2024 года сменил на посту главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича после конфликта серба с руководством «быков». После трёх туров «Краснодар» сыграл все три матча вничью и с тремя очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.


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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Максим Деменко РПЛ Мурад Мусаев ещё теги
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