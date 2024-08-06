Советский и российский футболист Дмитрий Галямин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном интересе к Максиму Глушенкову со стороны европейских клубов на фоне высокой результативности в начале сезона РПЛ.

«Надо смотреть на то, как на дистанции будет играть Глушенков. Нельзя в такой короткий срок делать поспешные выводы. Полгода нужно пройти, чтоб оценивать.

Что должно произойти, чтобы к нему был интерес из Европы? Давайте возьмём за пример форварда Ивана Сергеева. Хорошего уровня нападающий, забивал, забивал, забивал, потом бах! Не пошло. Месяц не забил, потом два, потом три. Сейчас плотно сидит на скамейке. А забивал практически в каждой игре. Всякое может быть», — сказал Галямин.

Максим Глушенков сыграл уже пять матчей за «Зенит» во всех турнирах. Полузащитник отметился восемью голами и результативной передачей.