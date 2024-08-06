Денисов: Не могу назвать лёгкой победу над «Крыльями Советов»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об адаптации новичков и матче с самарским клубом.

- Показалось, что победа далась «Спартаку» легко. Это так?

- Любая победа требует усилий, поэтому не могу так сказать.

- Как вам новички команды? В матче с «Крыльями Советов» дебютировал очередной из них – Маркиньос.

- Надеемся, что с каждой игрой они будут проявлять себя все лучше, поэтому ждем от них прогресса и результата.

- Как они адаптируются в «Спартаке»?

- Хорошо. Когда идут победы, этот процесс всегда проходит быстрее.

- Барко и Угальде теперь лучше друзья?

- Хорошая связка. Почему нет?

Елена Григорьевская