Тукманов перечислил сильные стороны Глушенкова

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» перечислил качества полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, которые помогают ему показывать высокий уровень результативности на старте сезона РПЛ.

«Конечно, Глушенков - талантливый парень, способный, он обладает хорошей скоростью. У него много необходимых для футбола качеств: мышление, чувство партнёра. Всё, что нужно для хорошего футболиста, у него всё это есть», — сказал Тукманов.

25-летний Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно. За команду из Санкт-Петербурга полузащитник сыграл пять матчей, в которых забил восемь голов и отдал результативную передачу.