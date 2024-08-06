​Радченко: «План Карпина не сработал»

Бывший нападающий питерского «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал события третьего тура чемпионата России, его экс-клуб уничтожил «Ростов», забив тому пять безответных мячей. Радченко считает причиной такой крупной неудачи «Ростова» то, что план Валерия Карпина не сработал:

- «Думал, «Ростов» будет играть явным вторым номером и не будет прессинговать, как раньше. Но план Карпина не сработал, отсюда крупное поражение, - цитирует слова Радченко «Чемпионат».

В настоящий момент, после трёх туров, «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.