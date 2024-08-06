Чернов рассказал о новичках «Спартака»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе над «Крыльями Советов», а также оценил старт сезона.

- Расскажите о победе над «Крыльями Советов». Не сомневались, что она состоится?

- Мы не делим команды на лидеров и аутсайдеров. С каждым соперником играем в свою силу. В матче с самарцами получилось забить три мяча и в целом хорошо сыграть в атаке. Создали много моментов.

- Кажется, что с приходом Барко по-новому раскрывается Угальде.

- Да, ведь они общаются на одном языке, поэтому лучше понимают друг друга.

- Как новички вписываются в команду?

- Маркиньос понимает все требования, потому что уже играл под руководством Станковича. Думаю, с каждым днем у него все будет улучшаться.

- Кто из новичков «Спартака» самый коммуникабельный?

- Довбня. Веселый парень. Чем-то напоминает вратаря «Крыльев Советов» Фролова.

- Он теперь будет главным юмористом в команде?

- Да. Одним из таковых.

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- Какой-то специальный ритуал для новичков у вас есть?

- Коридорчик и оплата счета в ресторане всей команде. Ресторана пока не было, когда будет свободное время - сходим. Каждый новичок сам должен сводить команду в ресторан, а не все они вместе. Главное, чтобы пришедшие ребята приносили хороший результат на поле.

- Как оцените старт сезона?

- Можно было и лучше. Имею в виду первую игру.

Елена Григорьевская