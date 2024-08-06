Чернов рассказал о новичках «Спартака»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе над «Крыльями Советов», а также оценил старт сезона.
- Расскажите о победе над «Крыльями Советов». Не сомневались, что она состоится?
- Мы не делим команды на лидеров и аутсайдеров. С каждым соперником играем в свою силу. В матче с самарцами получилось забить три мяча и в целом хорошо сыграть в атаке. Создали много моментов.
- Кажется, что с приходом Барко по-новому раскрывается Угальде.
- Да, ведь они общаются на одном языке, поэтому лучше понимают друг друга.
- Как новички вписываются в команду?
- Маркиньос понимает все требования, потому что уже играл под руководством Станковича. Думаю, с каждым днем у него все будет улучшаться.
- Кто из новичков «Спартака» самый коммуникабельный?
- Довбня. Веселый парень. Чем-то напоминает вратаря «Крыльев Советов» Фролова.
- Он теперь будет главным юмористом в команде?
- Да. Одним из таковых.
- Какой-то специальный ритуал для новичков у вас есть?
- Коридорчик и оплата счета в ресторане всей команде. Ресторана пока не было, когда будет свободное время - сходим. Каждый новичок сам должен сводить команду в ресторан, а не все они вместе. Главное, чтобы пришедшие ребята приносили хороший результат на поле.
- Как оцените старт сезона?
- Можно было и лучше. Имею в виду первую игру.
Елена Григорьевская
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