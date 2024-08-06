Полузащитник «Крыльев Советов» рассказал, реально ли было сдержать «Спартак»

Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Спартака».

- Какая обстановка в команде в связи с неудачным стартом сезона?

- Все расстроены. Думаю, ребята соберутся и команда будет играть в другой футбол, с горящими глазами, чтобы выбраться из того положения, в котором мы сейчас находимся.

- Может, неудачный старт сезона связан с тем, что соперники достались сильные: «Зенит», «Ростов», «Спартак»…

- У нас хорошая команда, и с такими соперниками тоже можно набирать очки. Нет непобедимых клубов.

- А как же «Зенит», который всех громит на старте сезона?

- Пока питерцы чуть выше остальных, но как долго это продлится, никто не знает.

- Считается, что один из главных факторов, создающих проблемы «Крыльям», это постоянная продажа игроков. Согласны с этим?

- У нас сейчас не так много футболистов. Кто-то травмирован. Сейчас пришли мы с Голдамесом, и, возможно, еще будут новички.

- Как выйти из сложной турнирной ситуации?

- Надо собраться и выходить на каждый матч, как на последний, добывать очки. Рук никто в команде не опускает.

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- Что скажете о противостоянии со «Спартаком»? Его реально было сдержать?

- В первом тайме не сказал бы, что была какая-то сверхъестественная игра «Спартака». До первого гола было пару ударов по воротам, но ничего опасного. Потом два мяча залетело. В целом я бы не сказал, что «Спартак» какой-то вау. По игре в первом тайме это был обычный клуб, где никто не выделялся.

- Даже Барко, которого много хвалят сейчас?

- Я за ним не слежу. Штрафные? Игрок ценится не штрафными ударами, а тем, как он действует на поле.

Елена Григорьевская