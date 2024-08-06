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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков объяснил, почему московское «Динамо» не является претендентом на чемпионство эксклюзив

06 Августа 2024 • 10:50 Комментировать (1)

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о том, является ли московское «Динамо» претендентом на чемпионство в сезоне-2024/25.

«Пока что в таком компоненте, как качество игры, у «Динамо» есть проблемы. У меня нет впечатления, что в игре команды есть мощный фундамент. Нет той уверенности, которая позволила бы болельщику «Динамо» сказать: «Да, клуб сейчас - серьёзный претендент на золото».

Я считаю, что у динамовцев практически отсутствует равноценные замены ведущим футболистам стартового состава. Меня не впечатляет совершенно игра футболистов, которые сейчас играют в команде. Обойдёмся без фамилий, но уровень мастерства и класса не соответствуют уровню чемпиона России.

Нужно, чтобы у «Динамо» появился второй нападающий, потому что там совсем всё тоненько. Ещё я не вижу двух крайних защитников, из-за которых я бы мог сказать, что «Динамо» - явный претендент на победу в РПЛ», — сказал Колосков.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Вячеслав Колосков РПЛ ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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One Live
06 Августа 2024 в 11:33
Днищу не нужно чемпионство, они идут к рекорду 100 лет без чемпионства!!!
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