Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о том, является ли московское «Динамо» претендентом на чемпионство в сезоне-2024/25.

«Пока что в таком компоненте, как качество игры, у «Динамо» есть проблемы. У меня нет впечатления, что в игре команды есть мощный фундамент. Нет той уверенности, которая позволила бы болельщику «Динамо» сказать: «Да, клуб сейчас - серьёзный претендент на золото».

Я считаю, что у динамовцев практически отсутствует равноценные замены ведущим футболистам стартового состава. Меня не впечатляет совершенно игра футболистов, которые сейчас играют в команде. Обойдёмся без фамилий, но уровень мастерства и класса не соответствуют уровню чемпиона России.

Нужно, чтобы у «Динамо» появился второй нападающий, потому что там совсем всё тоненько. Ещё я не вижу двух крайних защитников, из-за которых я бы мог сказать, что «Динамо» - явный претендент на победу в РПЛ», — сказал Колосков.