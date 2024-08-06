Латышонок – самый надёжный голкипер РПЛ в новом сезоне

Голкипер питерского «Зенита» Евгений Латышонок статистически признан самым надёжным вратарём нового сезона РПЛ.

Как делится Opta Sports, новичок чемпиона России за начавшийся сезон Премьер-лиги смог предотвратить два гола в свои ворота (0 голов пропущено при 2 xGoT).

Помимо этого, Евгений – первый голкипер «Зенита» в текущем веке, у котрого получилось сыграть на ноль в каждом из своих первых трех матчей за команду в Премьер-лиге.

Напомним, что «Зенит» по итогу трёх первых туров набрал девять очков, забил соперникам суммарно 13 голов при нуле пропущенных. С такой статистикой клуб идёт на первом месте.