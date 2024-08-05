Гендир «Крыльев Советов»: «С удовольствием рассмотрим вариант с Гладышевым»

Гендиректор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев высказался по поводу игрока атаки московского «Динамо» Ярослава Гладышева.

«Грулев, Гладышева? Команда работает над этим. У Грулёва перелом. Гладышев нужен Личке, но если его отпустит клуб, мы с удовольствием рассмотрим такой вариант», - говорит Андреев с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что вечером понедельника «Крылья Советов» проиграли очередной официальный матч нового сезона, уже четвёртый по счёту во всех турнирах. Самарцы всухую уступили московскому «Спартаку» (0:3).

Больше подробностей о прошедшей встрече – здесь.