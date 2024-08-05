Корнеев: «Песьяков убивает «Крылья Советов»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев жёстко раскритиковал вратаря «Крыльев Советов» Сергея Песьякова. Вечером понедельника «Крылья» с Песьяковым в рамках пропустили три безответных гола от «Спартака».

«Я не знаю, в какой он футбольной жизни живёт. Что делал с «Ростовом» - то делает в «Крыльях Советов», убивая команду. После гола Угальде у Песьякова был еще момент, когда он отдавал такой же пас… Ну это что? Он совсем не учится? Когда это кончится?», - приводит слова Корнеева телеканал «Матч ТВ».

Напомним, в понедельничном матче «Крылья» установили клубный антирекорд. После игры команда пропустила аж 10 голов за первые три тура нового сезона Премьер-лиги.