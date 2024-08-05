Угальде: «Я обрёл уверенность, и вся команда обрела уверенность»

Лучший футболист встречи «Спартак» - «Крылья Советов» Манфред Угальде для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Кто вам расколдовал? Почему была длительная серия без голов, а сейчас уже серия с голами? Очень крутая реализация.

- Знаете, я думаю, у нас очень хорошая игровая идея, как мы прессингуем, как мы играем, плюс мои партнеры мне очень помогают. Я обрел уверенность, и вся команда обрела уверенность.

- Кто-то скажет, что Угальде ждал, пока приедет Барко, потому что ваша связка - это действительно крутая история, болельщики в восторге. Есть какая-то особенная связь с ним?

- Действительно, здорово, когда приезжают такие футболисты, как Эсекьель Барко, он очень нам помогает. Я надеюсь, что мы сможем показывать лучший футбол вместе с ним.

- Были моменты, когда уже после дубля хотелось забить еще. Это было видно по вашим реакциям, когда партнеры не делились мячом, вы сильно переживали. Насколько был важен хет-трик?

- Конечно, как я говорил раньше, когда я на поле, всегда хочу забивать голы, всегда хочу помочь команде. Каждую минуту это желание меня, как форварда переполняет. Так что это нормально.

- Что кричал Довбня после того, когда вас показывали на экранах на весь стадион?

- Он просто скандировал вместе с фанатами, немного сумасшествия.